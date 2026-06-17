Paris / London / Zürich - In dem weiterhin freundlichen Börsenumfeld hat der EuroStoxx 50 erstmals die Marke von 6.300 Punkten geknackt. Der Eurozonen-Leitindex baute seine jüngsten Gewinne aus und stieg am Ende um 0,68 Prozent auf 6.300,07 Punkte. Angetrieben wurden die Kurse weiterhin von der Aussicht auf einen dauerhaften Frieden in Nahost und die Öffnung der für den Welthandel wichtigen Strasse von Hormus. Ausserhalb der Eurozone ging es für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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