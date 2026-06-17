Die Aktie des niederländischen Gentherapie-Spezialisten UniQure erlebt einen historischen Kurssprung. Auslöser ist eine überraschende Kehrtwende der US-Arzneimittelbehörde FDA, die nun grünes Licht für einen Zulassungsantrag der Huntington-Gentherapie AMT-130 gegeben hat. Noch vor wenigen Monaten hatte die FDA die vorliegenden Studiendaten als unzureichend eingestuft und sogar eine neue, placebo-kontrollierte Studie mit einer umstrittenen Scheinoperation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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