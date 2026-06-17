Klarna, die weltweit tätige digitale Bank und der Zahlungsdienstleister, ist eine Partnerschaft mit der europäischen Shared Mobility-Plattform Bolt eingegangen, um die Zahlungsmöglichkeiten von Klarna direkt in die Bolt-App zu integrieren. In Schweden, Deutschland, Finnland und Norwegen können Nutzer ab sofort Fahrten mit dem Auto und E-Scooter über Klarna bezahlen. In Deutschland sind zudem auch Mietwagen verfügbar.

Die Integration basiert auf tokenisierten Zahlungen, die es Nutzer ermöglichen, über ihre gespeicherten Anmeldedaten zu bezahlen, ohne die Details für jede Fahrt erneut eingeben zu müssen. In allen vier Märkten haben Kunden die Wahl, entweder den gesamten Betrag auf einmal zu bezahlen oder monatliche Raten über Klarna zu zahlen.

Das Rollout ist bereits angelaufen. Bis Ende Juni 2026 soll die vollständige Verfügbarkeit in allen vier Märkten erreicht werden.

Durch die Partnerschaft werden zwei der größten Verbraucherplattformen Europas zusammengeführt: Bolt bedient mehr als 200 Millionen Kunden in über 50 Ländern, während Klarna weltweit mehr als 119 Millionen aktive Nutzer betreut. Klarna stärkt durch diesen Schritt seine wachsende Präsenz im Bereich der alltäglichen, häufig getätigten Ausgaben und positioniert sich damit neben seiner Reichweite im Einzelhandel und in der Reisebranche direkt beim Bezahlvorgang für einige der häufigsten Kaufentscheidungen, die Menschen in Städten treffen.

"Bolt ist eine Plattform, auf der Millionen von Menschen in unseren Märkten täglich darüber entscheiden, wie sie sich fortbewegen und genau dort will Klarna präsent sein", berichtet Björn Bryngelson, Head of Nordics bei Klarna. "Wir integrieren Klarna in die Momente, die das tägliche Leben prägen, und nur wenige Aktivitäten sind noch alltäglicher als Mobilität in der Stadt."

"Ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Treffen mit Freunden oder zum Bahnhof die Menschen nutzen Bolt jeden Tag, um von A nach B zu kommen. Die Bezahlung dieser Fahrten sollte daher ebenso unkompliziert sein. Durch die Integration von Klarna bieten wir unseren Kunden eine weitere bequeme Zahlungsmöglichkeit für die Transportdienste, die sie am häufigsten nutzen", so Kaspar Loog, Commerce and Payments Group Product Manager bei Bolt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen und unseren Marktchancen. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht in unverhältnismäßiger Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen einsehen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Über Bolt

Bolt ist eine Plattform für Shared Mobility, die in mehr als 50 Ländern und 850 Städten tätig ist. Das Unternehmen bietet Mobilitätsdienste wie Ride-Hailing, die Vermietung von E-Scootern und E-Bikes sowie Mietwagen an und bedient damit über 200 Millionen Kunden. Weltweit nutzen mehr als 4,5 Millionen Menschen die Bolt-Plattform. Das Unternehmen möchte den Übergang vom privaten Pkw zur Shared Mobility beschleunigen, um für vielfältige Mobilitätsbedürfnisse passende Alternativen anzubieten.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Über eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

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