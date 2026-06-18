Berlin - Bahnchefin Evelyn Palla sieht erste messbare Wirkungen durch das millionenschwere Qualitätsprogramm der Deutschen Bahn (DB) für mehr Sauberkeit und Sicherheit.



"Wir sanieren das Rückgrat der Bahn", sagte Palla der "Bild" (Donnerstagausgabe). "Bis alles neu ist, sorgen unsere Sofortprogramme für mehr Sauberkeit, mehr Komfort und auch mehr Sicherheit."



Die erste Bilanz der rund 70 Millionen Euro teuren Serviceoffensive umfasse unter anderem das Säubern von 1.400 Bahnhöfen, was einer Verdopplung zum Vorjahr entspreche. Außerdem würden 1,5 Millionen Quadratmeter Fläche zusätzlich gereinigt.



Für die Mängelbeseitigung und die Bekämpfung von Graffiti wurden 44 Handwerkerteams mit 200 neuen Mitarbeitern aufgestellt. Auf den Bahnsteigen und in den Zügen patrouillieren zusätzliche Sicherheitsstreifen mit insgesamt 100.000 Einsatzstunden. An Bord der Züge leisteten 220 Putzkräfte seit Jahresbeginn 180.000 Arbeitsstunden.



Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt die Fortschritte. "Die Qualitätsoffensive ist grundsätzlich positiv zu bewerten", sagte Verbandschef Detlef Neuß der Zeitung. "Sie sorgt für mehr Sauberkeit in Zügen und Bahnhöfen, und auch das Sicherheitspersonal wurde verstärkt." Gleichzeitig sehe er jedoch weiterhin deutlichen Nachholbedarf beim Kundenservice. Die Fahrgastinformation lasse vor allem bei größeren Störungen noch zu wünschen übrig, fügte er hinzu.





© 2026 dts Nachrichtenagentur