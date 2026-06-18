Ein einziges System vereint die globalen Daten, Modelle und das Wissen von NIQ, sodass Marketingfachleute schneller, fundierter und in großem Maßstab von Erkenntnissen zu Ergebnissen gelangen.

NIQ (NYSE: NIQ), ein weltweit führender Anbieter von Consumer Intelligence, hat heute NIQ Cadence vorgestellt, ein integriertes KI-Betriebssystem, das die Art und Weise verändern soll, wie Unternehmen ihre Marketingleistung messen, Budgets optimieren und auf die Erkenntnisse aus den Daten reagieren. NIQ Cadence vereint Daten und Erkenntnisse in einer durchgängigen Umgebung und befreit Marketingfachleute von fragmentierten Berichten hin zu einem einzigen System, das die Entscheidungsfindung unterstützt.

Marketing war noch nie so komplex wie heute. Die Anzahl der Kanäle nimmt ständig zu, Daten liegen in Silos, und der Druck, den ROI nachzuweisen, steigt weiter an. Infolgedessen müssen die meisten Teams Erkenntnisse und Maßnahmen immer noch manuell miteinander verknüpfen, wodurch bei jedem Übergang Zeit und Vertrauen verloren gehen. NIQ Cadence schließt diese Lücke mit einem einzigen System, in dem Messung und Entscheidungsfindung endlich Hand in Hand gehen.

"Marketingverantwortliche brauchen keine weiteren Berichte. Sie brauchen einen besseren Rhythmus", sagte Jason Tate, General Manager of Marketing Effectiveness bei NIQ. "NIQ Cadence führt Unternehmen weg von unzusammenhängenden Daten, isolierten Tools und uneinheitlichen Erkenntnissen hin zu einem System, das Signale in klare Empfehlungen und messbare Auswirkungen umsetzt."

Ein neues Betriebssystem für Marketingeffektivität

NIQ Cadence wurde für Marketingleiter entwickelt, die für das Wachstum verantwortlich sind, für Analyseteams, die komplexe Datenökosysteme verwalten, und für Unternehmen, die Entscheidungen beschleunigen möchten, ohne die betriebliche Komplexität zu erhöhen. NIQ Cadence ist von Grund auf KI-basiert und geht einen Schritt über Einzweck-Agenten hinaus.

Ein Netzwerk aus 19 spezialisierten Agenten, koordiniert von NIQ Optiq, arbeitet als Team daran, personalisierte, entscheidungsreife Empfehlungen zu generieren. Das System vereint Erkenntnisse aus den firmeneigenen globalen Daten von NIQ mit Inputs von Partnerplattformen, Kundenumgebungen und Drittquellen, um "The Full View" an einem Ort bereitzustellen, und wandelt diese Signale anschließend in Leitlinien um, auf deren Grundlage Marketingfachleute sicher handeln können.

Durch kontinuierliches Lernen vertieft NIQ Cadence im Laufe der Zeit die kundenspezifischen Erkenntnisse und ermöglicht so eine verbesserte Leistung sowohl auf Markenebene als auch unternehmensweit.

Was NIQ Cadence auszeichnet

Schnellere Erkenntnisse: Markt-Signale fließen direkt in die Messung und Optimierung ein, sodass Marketingfachleute Entscheidungen sofort treffen können und nicht erst Monate später.

Markt-Signale fließen direkt in die Messung und Optimierung ein, sodass Marketingfachleute Entscheidungen sofort treffen können und nicht erst Monate später. Tiefgreifendere Erkenntnisse: Basierend auf den unabhängigen, firmeneigenen globalen Daten von NIQ, die auf Quellen beruhen, denen Marketingfachleute vertrauen können.

Basierend auf den unabhängigen, firmeneigenen globalen Daten von NIQ, die auf Quellen beruhen, denen Marketingfachleute vertrauen können. Auf Skalierbarkeit ausgelegt: Global und marktunabhängig, konzipiert für den Einsatz von einer einzelnen Marke bis hin zum gesamten Unternehmen.

Ein Blick in NIQ Cadence

NIQ Cadence unterstützt Nutzer durch die folgenden Teilsysteme:

MyCadence: Personalisierte Kommandozentrale zur Steuerung von Entscheidungsabläufen und zur Förderung der Teamzusammenarbeit.

Personalisierte Kommandozentrale zur Steuerung von Entscheidungsabläufen und zur Förderung der Teamzusammenarbeit. CadenceBI: Ständig aktive Business Intelligence, die Markt-Streaming-Signale in die Ergebnismessung und -optimierung einfließen lässt.

Ständig aktive Business Intelligence, die Markt-Streaming-Signale in die Ergebnismessung und -optimierung einfließen lässt. CadenceIO: Zentrale Dateninfrastruktur, die Daten über den gesamten Marketing-Stack hinweg integriert, organisiert und modelliert.

Zentrale Dateninfrastruktur, die Daten über den gesamten Marketing-Stack hinweg integriert, organisiert und modelliert. CadenceAI: Agentennetzwerk, das Analysen automatisiert und die nächstbesten Schritte für die Entscheidungsfindung aufzeigt.

Agentennetzwerk, das Analysen automatisiert und die nächstbesten Schritte für die Entscheidungsfindung aufzeigt. CadenceKM: Gemeinsames Wissenssystem, das im Laufe der Zeit kundenspezifische Erkenntnisse zusammenführt.

Gemeinsames Wissenssystem, das im Laufe der Zeit kundenspezifische Erkenntnisse zusammenführt. CadenceIQ: Erweiterbare, zweckgebundene Intelligence-Suiten, die Portfolio, Content, E-Commerce und darüber hinaus abdecken.

Schnellere und sicherere Entscheidungen

NIQ Cadence markiert einen Quantensprung in der Marketingeffektivität: Es hilft Marketingfachleuten, klarere Entscheidungen auf der Grundlage schnellerer Erkenntnisse und schlankerer Arbeitsabläufe zu treffen. Das Ergebnis ist ein neuer Arbeitsrhythmus, der Marketingfachleute mit größerer Präzision von der Erkenntnis zur Wirkung führt.

Verfügbarkeit

NIQ Cadence ist ein globales, marktunabhängiges System, das sich derzeit bis Ende 2026 in der Beta-Phase bei den Marketing-Mix-Kunden von NIQ befindet. Eine breitere Markteinführung für den allgemeinen Markt wird folgen.

Über NIQ

NIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes und zuverlässiges Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenpräsenz und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

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