Mexico City - Kolumbien hat sich zum Auftakt in WM-Gruppe K mit 3:1 gegen Usbekistan durchgesetzt.



Die Südamerikaner gingen in der 40. Minute durch Daniel Munoz in Führung, der nach einer gefühlvollen Flanke von Luis Diaz den Ball über den Torhüter hob. Usbekistan gelang in der 60. Minute der Ausgleich durch Abbosbek Fayzullaev, der nach einem abgefälschten Schuss per Kopf traf. Doch Kolumbien schlug schnell zurück: In der 65. Minute brachte Luis Diaz sein Team erneut in Führung, als sein Schuss vom Torhüter unglücklich ins Netz rutschte.



In der Schlussphase machte Jaminton Campaz den Sieg für Kolumbien perfekt. In der 99. Minute nutzte er eine scharfe Hereingabe von Cucho Hernandez und traf zum 3:1-Endstand. Usbekistan bemühte sich, den Rückstand aufzuholen, konnte jedoch keine weiteren Tore erzielen. Kolumbien dominierte über weite Strecken das Spielgeschehen und zeigte sich vor allem in der Offensive effizient.



Die Usbeken, die zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, zeigten sich kämpferisch und konnten phasenweise mithalten. Dennoch reichte es nicht, um den erfahrenen Kolumbianern ernsthaft gefährlich zu werden. Kolumbien sicherte sich mit diesem Sieg wichtige Punkte und unterstrich seine Favoritenrolle in der Gruppe.





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