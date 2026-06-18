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Schindler Holding AG erhöht laufendes Aktienrückkauf- programm auf bis zu CHF 700 Mio



18.06.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Der Verwaltungsrat der Schindler Holding AG hat beschlossen, den Gesamtwert des laufenden Aktienrückkaufprogramms auf bis zu CHF 700 Mio. zu erhöhen. Am 17. Oktober 2024 hat die Schindler Holding AG ein Aktienrückkaufprogramm für Namenaktien und Partizipationsscheine im Gesamtwert von bis zu CHF 500 Mio. angekündigt. Das Programm wurde im November 2024 aufgenommen und soll spätestens im November 2026 abgeschlossen werden. Der Rückkauf erfolgt über zweite Handelslinien an der SIX Swiss Exchange. Mit sofortiger Wirkung wird das laufende Aktienrückkaufprogramm um bis zu CHF 200 Mio. erhöht. Der Gesamtwert des Programms beträgt damit neu bis zu CHF 700 Mio. Alle übrigen im Rückkaufinserat vom 5. November 2024 enthaltenen Angaben bleiben gültig. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die zurückgekauften Namenaktien und Partizipations-

scheine durch eine von der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu beschliessende Kapitalherabsetzung vernichten zu lassen. Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 - ausgehend vom Basisjahr 2020 - erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

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