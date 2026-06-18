Die europäischen Börsen reagieren wegen der weiter vorherrschenden Unsicherheiten im Nahen Osten, aber auch der Entwicklung der Löhne und Inflation bisher sehr unentschlossen. Die Gehaltsbeobachtungen der EZB deuten auf einen weiter verlangsamten Lohndruck im Euroraum hin, was die Inflationserwartungen dämpft. Dadurch könnte sich der geldpolitische Spielraum der EZB vergrößern und die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen senken. Die moderaten Lohnanstiege dürften die Ertragslage der Unternehmen verbessern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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