Eine interessante Börsenwoche, die an Spannung und Kontrasten kaum zu überbieten war, neigt sich wieder dem Ende zu. Während der Tech-Riese Microsoft mit klasse Zahlen einmal mehr die Herzen der Wall Street eroberte und pure Leidenschaft bei Anlegern entfachte, sorgte ein alter Bekannter teilweise für ungläubiges Kopfschütteln, teilweise aber auch für Begeisterung. GameStop, einst der Liebling der rebellischen Kleinanleger, plant einen "wahnwitzigen Coup" und greift nach dem E-Commerce-Dinosaurier eBay. Es mutet wie ein David-gegen-Goliath-Spiel an, das die Märkte und die Aktien der beiden Unternehmen in Atem hält und für hitzige Debatten sorgt. Abseits dieses Getöses bereitet sich ein kanadischer Underdog still und heimlich auf seinen großen Auftritt vor. Volatus Aerospace webt an einem Netz aus strategischen Partnerschaften und innovativen Drohnentechnologien. Das alles könnte den Kurs bald aus seiner Lethargie reißen. Wir zeigen Ihnen, wo jetzt die Chancen für künftige Gewinne liegen könnten!

Enthaltene Werte: US5949181045,US5951121038,CA92865M1023,US36467W1099

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