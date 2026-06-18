Die Abstimmung ist vorüber, der Pulverdampf hat sich verzogen, die Zuwanderungsinitiative ist abgelehnt. Das Volk hatte das letzte Wort und sein Entscheid ist diskussionslos zu akzeptieren. Dennoch fällt die Rückkehr zur Tagesordnung nicht leicht. Zu vieles bleibt zu besprechen. von Fredy Hasenmaile, Raiffeisen Chefökonom Im hitzigen Abstimmungskampf kam es verschiedentlich zu Ausrutschern. Teilweise lagen die Nerven blank, was die eine oder andere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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