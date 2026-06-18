Für Bayer gibt es im milliardenschweren Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup einen wichtigen Zwischenschritt. Ein Bundesrichter in den USA hat entschieden, dass der 7,25 Milliarden Dollar schwere Sammelvergleich nicht vor einem Gericht in Kalifornien, sondern weiter in Missouri verhandelt wird. Genau dort liegt für Bayer der Schwerpunkt des Verfahrens, denn am Gericht in St. Louis sind die meisten Roundup-Klagen gebündelt.• US-Bundesrichter: Der 7,25-Mrd.-Dollar-Roundup-Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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