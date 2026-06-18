Bern - Die Skepsis zum Freihandelsabkommen der Efta-Staaten mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay überwiegt im Nationalrat. Mit mehreren Anträgen wollten Minderheiten das Abkommen mehrheitsfähig machen, unterlagen aber. Mit 96 zu 86 Stimmen und mit neun Enthaltungen sagte der Nationalrat schliesslich Nein zum Mercosur-Abkommen. Ja-Stimmen kamen von der FDP und der GLP. Mit Nein stimmten SP und Grüne. SVP und Mitte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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