Basel - Ein Team der Universität Basel hat einen vielseitigen Nanoroboter mit Antriebs- und Nutzlastmodul entwickelt. Die beiden wiederverwendbaren Module fügen sich selbstständig zusammen und könnten in der Medizin oder der Industrie zum Einsatz kommen. Nanoroboter klingen nach Science-Fiction: winzige Maschinen für Medizin, Umwelt oder Industrie. Tatsächlich ist die Forschung rund um Nanoroboter rasant gewachsen. Sie gelten als vielversprechender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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