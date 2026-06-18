Bern - Die Schweiz bleibt eine Hochburg der Spitzenuniversitäten. Mit der ETH Zürich, der EPFL und der Universität Zürich rangieren im neuesten QS-Hochschulranking drei Schweizer Universitäten unter den 100 besten der Welt. Die ETH Zürich belegt im Ranking des Hochschulberaters Quacquarelli Symonds (QS) den achten Platz weltweit, wie QS am Donnerstag mitteilte. Damit fiel sie im Vergleich zum letzten Jahr um einen Rang zurück. Die Eidgenössische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab