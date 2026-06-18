Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank US-Zentralbank lässt Zinsen unverändert. Die US-Notenbank Fed lässt den Zielkorridor für die Fed Funds Target Rate erwartungsgemäss unverändert zwischen 3.5 % und 3.75 %. Es war unzweifelhaft eine besondere Fed-Sitzung: Erstmalig leitete der von Donald Trump inthronisierte Fed-Präsident Kevin Warsh die Sitzung des Offenmarktausschusses. Und weil Trump mit niedrigen Zinsen liebäugelt, hörten die Finanzmarktanalysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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