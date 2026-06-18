Die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Krieges hat insbesondere Zykliker wie die konjunktursensiblen Bankwerte gestern anspringen lassen. Dazu gehören auch die Papiere der Deutschen Bank, die in den letzten Tagen eine beeindruckende charttechnische Entwicklung durchmachten.Das Wichtigste kurz und knapp• Das Iran-Rahmenabkommen hat Bankwerte und besonders die Deutsche Bank deutlich beflügelt.• Charttechnisch wurde mit dem Bruch wichtiger Linien ein neues Kaufsignal ausgelöst.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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