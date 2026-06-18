Der Hörspiel- und Audiofiguren-Spezialist tonies hat neue Mittelfristziele vorgestellt und peilt bis 2030 einen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd. Euro an. Ausgehend von den für 2025 erwarteten Erlösen von rund 630 Mio. Euro entspricht dies mehr als einer Verdopplung des Geschäftsvolumens beziehungsweise einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über 12 %. Gleichzeitig soll die bereinigte EBITDA-Marge auf 16 bis 18 % steigen, nachdem für 2025 rund 8,6 % und für 2026 lediglich 9 bis 11 % in Aussicht gestellt werden. Auf Basis des Zielkorridors würde das bereinigte EBITDA bis 2030 auf rund 238 Mio. Euro anwachsen.



Ein zentraler Wachstumstreiber bleibt die internationale Expansion. Ab 2027 sollen mindestens zwei weitere Länder erschlossen werden, während tonies bis 2030 in allen wichtigen Weltregionen vertreten sein möchte. Besonders attraktiv erscheint der US-Markt: Während die Haushaltsdurchdringung in der DACH-Region bereits bei rund 58 % liegt, erreicht tonies in den USA bislang erst etwa 12 %. Weltweit sieht das Unternehmen ein adressierbares Marktpotenzial von mehr als 570 Mio. Haushalten. Parallel wurde das Vertriebsnetz seit 2019 um über 30 % pro Jahr auf inzwischen mehr als 25.000 Verkaufsstellen ausgebaut.



Zusätzlichen Rückenwind liefert das stetig wachsende Content-Angebot. Neue Partnerschaften mit starken Marken wie Pokémon, den Kernmarken von Hasbro sowie Bluey unterstreichen die Attraktivität der Plattform und stärken die Position von tonies als bevorzugter Partner führender Kinder-IP-Anbieter.



Die neuen Ziele wirken ambitioniert, erscheinen jedoch erreichbar. Analystenschätzungen lagen zuletzt sogar bei rund 1,6 Mrd. Euro Umsatz bis 2030, während die Profitabilitätsziele die bisherigen Erwartungen um rund 18 % übertreffen. Die Analysten von Cantor haben die Aktie frisch mit Kursziel 18 € bestätigt.





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