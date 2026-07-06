Berenberg hat das Kursziel für die Tonies-Aktie deutlich nach oben geschraubt. Von bisher 14,50 € auf nun 19 €. Die Einstufung bleibt "Buy". Analyst Gerhard Orgonas begründet den Schritt mit dem ersten Kapitalmarkttag des Spielwarenherstellers im Juni, bei dem das künftige Umsatzwachstum im Mittelpunkt stand. US-Markt als größter Wachstumstreiber Laut Orgonas, der seine Einschätzung am Freitag veröffentlichte, zeichnet sich das Geschäftsmodell von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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