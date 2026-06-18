BYD kämpft derzeit bei seiner Expansion gleich mit mehreren Problemen. Doch es gibt auch noch gute News: Das neue SUV-Flaggschiff namens Great Tang kommt bei den heimischen Kunden gut an. Trotz des stark angeschlagenen Chartbilds hat die Deutsche Bank deshalb zuletzt ihre Kaufempfehlung bestätigt.Die starke Vorbestellungsdynamik für den Great Tang deutet laut einer Analyse der Bank auf einen monatlichen Absatz von mehr als 10.000 Einheiten hin. Wie Analyst Bin Wang in einer aktuellen Studie schreibt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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