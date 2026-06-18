BYD bringt in China sein großes E-SUV Great Tang auf den Markt. Das 5,26 Meter lange Elektromodell soll auf bis zu 950 Kilometer Reichweite nach chinesischem Standard kommen und umgerechnet ab 30.800 Euro kosten. Der neue Great Han als analoge Flaggschiff-Limousine wird etwas zeitversetzt folgen. BYD feiert das Marktdebüt des Great Tang - ein neues, siebensitziges Flaggschiff-SUV, das der Hersteller im D-Segment positioniert. Es rangiert in der "Dynasty"-Modellreihe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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