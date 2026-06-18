© Foto: Tang Ke/Utuku - ROPIIn China wurden erstmals mehr reine Elektroautos als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zugelassen. Damit bricht für BMW, Mercedes und VW ausgerechnet im wichtigsten Markt die alte Gewinnmaschine weg.Wie aus Daten von Marklines hervorgeht, die das Handelsblatt zitiert, wurden im April in China rund 580.000 reine Elektroautos zugelassen. Verbrenner kamen dagegen nur noch auf rund 560.000 Neuzulassungen. Damit lagen E-Autos erstmals vor Benzinern und Dieseln. Was nach einer reinen Statistik klingt, ist für BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen ein Warnsignal mit Sprengkraft. Denn ausgerechnet in China, dem mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt der Branche, verdienen die deutschen Hersteller noch immer …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,CNE100000296,US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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