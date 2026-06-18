Bern - Die Schweizer Exporte sind im Mai zweistellig hochgeschossen. Grösster Treiber waren dabei pharmazeutische Produkte, doch auch bei den Ausfuhren von Maschinen, Elektronik und Apparaten gab es ein Plus. Die Schweizer Exporte stiegen im Mai 2026 saisonbereinigt zum Vormonat nominal um 13,4 Prozent auf 25,4 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also um Preisveränderungen bereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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