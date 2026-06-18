Die Stadtwerke Leipzig haben heute die größte Solarthermieanlage Deutschlands offiziell in Betrieb genommen. Die Anlage Leipzig West im Stadtteil Lausen-Grünau erreicht eine Peakleistung von rund 41 MW und soll jährlich rund 26 GWh Wärme ins Fernwärmenetz einspeisen. Im Sommer deckt sie täglich bis zu 20 Prozent des Leipziger Wärmebedarfs. Baustart Januar 2024, Dauerbetrieb ab Sommer 2026Baustart auf dem rund 14 Hektar großen Gelände war im Januar 2024. Nach ersten Einspeisungen ins Netz wird die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver