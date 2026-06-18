NanoRepro AG treibt ihre strategische Neuausrichtung konsequent voran und setzt dabei auf einen der attraktivsten Wachstumsmärkte der globalen Medizintechnik. Mit dem Einstieg bei der Schweizer FiberSense AG beteiligt sich NanoRepro erstmals direkt am boomenden Markt für kontinuierliche Glukosemessung (CGM). Für Anleger könnte die Transaktion deutlich mehr sein als eine gewöhnliche Finanzbeteiligung. Sie eröffnet den Zugang zu einem Milliardenmarkt, der aktuell von wenigen großen Anbietern dominiert wird. Aus Lizenzpartnerschaft wird Beteiligung NanoRepro und FiberSense arbeiten bereits seit 2021 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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