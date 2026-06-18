Neuenburg - Die Baupreise sind in der Schweiz im vergangenen Halbjahr erneut gestiegen. Zum Anstieg trugen sowohl der Hoch- als auch der Tiefbau bei. Der zwei Mal im Jahr berechnete Baupreisindex des Bundesamtes für Statistik (BFS) kletterte zwischen Oktober 2025 und April 2026 um 0,6 Prozent auf 100,6 Punkte (Oktober 2025 = 100), wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Innert Jahresfrist (April 2025 bis April 2026) stieg das Preisniveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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