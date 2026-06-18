Washington - Mit seiner ersten Zinsentscheidung als Chef der US-Notenbank Federal Reserve hat Kevin Warsh viele Beobachter überrascht - darunter auch US-Präsident Donald Trump. Der Zentralbankrat stimmte angesichts der erhöhten Inflation geschlossen für eine erneute Zinspause und liess damit die Spanne zum vierten Mal in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Zwar versuchte Trump, sich mit Blick auf den stabilen Zins nichts anmerken zu lassen. Darauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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