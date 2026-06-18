Biel - Im Monat Mai sind die Schweizer Uhrenexporte leicht angestiegen. Damit hat sich die Lage stabilisiert, nachdem die Ausfuhren im April aufgrund der Entwicklungen infolge der US-Zollpolitik eingebrochen waren. Im Mai stiegen die Uhrenexporte zum Vorjahresmonat um 0,4 Prozent auf 2,11 Milliarden Franken, wie der Uhrenverband FH am Donnerstag mitteilte. Im April waren sie noch um knapp 17 Prozent geschrumpft. In den ersten fünf Monaten des Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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