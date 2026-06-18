© Foto: UnsplashAllbirds heißt jetzt Smartbird und setzt auf KI-Infrastruktur. Nach dem Rebranding springt die Aktie erneut zweistellig an.Aus nachhaltigen Sneakern wird KI-Infrastruktur: Der spektakuläre Strategiewechsel von Allbirds ist nun offiziell. Das einstige Vorzeigeunternehmen für umweltfreundliche Schuhe firmiert künftig unter dem Namen Smartbird und will sich vollständig auf KI-Computing konzentrieren. Mit dem Abschluss des Verkaufs seiner Schuhsparte für 39 Millionen US-Dollar an die American Exchange Group beendet das Unternehmen ein Kapitel, das 2021 mit einem Börsengang und einer Bewertung von 2,2 Milliarden US-Dollar seinen Höhepunkt erreicht hatte. Nach dem ersten Handelstag war Allbirds …
Enthaltene Werte: US0231351067,US01675A2087Den vollständigen Artikel lesen
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