Händler, die im Internet Steckersolar-Speicher pauschal mit "Einfache Installation, ohne Elektriker" oder mit "Plug & Play" bewerben, könnten mit empfindlichen Geldstrafen von bis zu 250. 000 Euro rechnen. Zumindest dann, wenn die Geräte die entsprechenden Normen, die dafür Voraussetzung sind, nicht erfüllen. Die Landgerichte Bochum und Osnabrück haben derartige Produktbeschreibungen per einstweiliger Verfügung untersagt. In den zwei Verfügungen kamen die Gerichte zu dem Schluss, dass Geräte, die oberhalb der in den VDE-Normen definierten Grenzen betrieben werden können und dabei nicht über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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