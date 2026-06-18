Bern - Die Schweizer Wirtschaft dürfte sich laut den Ökonomen des Bundes etwas schlechter entwickeln als bislang erwartet. Der Grund ist der stark gestiegene Ölpreis. Für 2026 prognostiziert die Expertengruppe des Bundes neu ein Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP, sporteventbereinigt) von 0,9 Prozent nach bislang 1,0 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Die Prognose für 2027 wurde ebenfalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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