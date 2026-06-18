Mit seiner aktuellen "Beschleunigungsagenda" hat unlängst der Bundesverband Windenergie (BWE) wichtige Impulse gesetzt - vom Netzausbau über die Digitalisierung der Netze bis hin zur Reduktion von Redispatchkosten. Ein Aspekt bleibt dabei jedoch oft unterbelichtet: die Digitalisierung der administrativen Prozesse hinter dem Ausbau erneuerbarer Energien. Dabei wächst mit jeder neuen Anlage, ob Photovoltaik-Anlage, Windrad oder Batteriespeicher, auch der Aufwand für Dokumentation, Nachweisführung und regulatorische Pflichten. In vielen Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche haben sich administrative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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