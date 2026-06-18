Zürich - Die Schweiz ist einer Studie zufolge nicht mehr das wettbewerbsfähigste Land der Welt. Nach dem ersten Platz im letzten Jahr rutscht die Eidgenossenschaft laut dem neusten World Competitiveness Ranking des Lausanner Wirtschaftsinstituts IMD hinter Singapur und Hongkong auf Platz drei zurück. Geschuldet sei der Spitzenplatzverlust vor allem einem «starken Einbruch» bei der Wirtschaftsleistung. Diese sei als einer der vier wichtigsten Wettbewerbsfaktoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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