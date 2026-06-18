Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat den Markterwartungen entsprochen und das Leitzinsband bei 3,50-3,75% belassen, so die Analysten der Helaba.Das Statement der Notenbank und die Äußerungen des neuen Fed-Chefs Warsh würden darauf schließen lassen, dass in den kommenden Monaten mit einer Zinsänderung zu rechnen sei. Die Wirtschaft wachse in einem soliden Tempo, der Beschäftigungszuwachs sei ausreichend und die Inflation weiterhin zu hoch. Interessant sei der Blick auf die neuen Leitzinsprojektionen: Demnach halte die überwiegende Mehrheit der FOMC-Mitglieder bis zum Jahresende unveränderte oder höhere Zinsen für gerechtfertigt - im Gegensatz zu der letztmalig erhobenen Projektion im März, als noch von einer Zinssenkung ausgegangen worden sei. Ende 2027 werde das Leitzinsband im Median bei 3,50-3,75% für angemessen erachtet (zuvor: 3,00%-3,25%). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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