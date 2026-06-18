Ford liegt Medienberichten zufolge im Zeitplan, um noch in diesem Jahr LFP-Batteriezellen für den Einsatz in E-Autos in Serie zu produzieren. In der US-Batteriefabrik in Marshall wird derzeit die Produktion von "D-Sample"-Zellen hochgefahren. Die Technologie-Lizenz stammt von CATL. Wie unter anderem CBT News mitteilt, werden diese "D-Sample"-Zellen bereits aus serienreifem Material hergestellt und für letzte Tests und Validierungen verwendet. Ziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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