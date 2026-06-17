© Foto: Alex Brandon/AP/dpaWashington sieht DeepSeek als Risiko für die nationale Sicherheit. Doch Trump zögert mit neuen Sanktionen gegen China, während das KI-Start-up Milliarden einsammelt.Donald Trump hat neue Handelsbeschränkungen gegen chinesische Technologiefirmen vorerst verschoben. Das berichtet Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Betroffen sind demnach das chinesische Start-up für Künstliche Intelligenz DeepSeek, der Speicherchip-Hersteller ChangXin Memory Technologies und mehr als 100 weitere Unternehmen. Die Firmen gelten in Washington als mögliche Risiken für die nationale Sicherheit. Trotzdem hat das US-amerikanische Handelsministerium ihre Aufnahme in die …
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