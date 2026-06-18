Wolfsburg - VW-Chef Oliver Blume hat auf der Hauptversammlung des Konzerns seinen Sparkurs verteidigt. «2026 haben sich die Rahmenbedingungen der Automobilindustrie nochmals verschärft», sagte er laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript bei dem virtuellen Aktionärstreffen. «Unsere Lage ist angespannt und anspruchsvoll.» Darauf müsse der Konzern reagieren. Blume hatte im Frühjahr ein «Zielbild Volkswagen Konzern 2030» angekündigt und erste Eckpunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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