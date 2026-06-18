Autor: Giacomo Bernardi, Senior Principal Engineer at AWS Rechenzentren wachsen schneller als je zuvor. Die Netzwerkarchitektur, auf der sie basieren, hat sich jedoch seit Jahrzehnten kaum verändert. Die Technik kann mit vielen Entwicklungen nicht mithalten. Die Lösung begann mit einer Nachricht auf Slack. Ein Netzwerkexperte von Amazon, Ratul Mahajan, suchte jemanden mit Kenntnissen in Graphentheorie. Seshadhri Comandur antwortete, ein Mathematikprofessor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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