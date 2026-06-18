FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.06.2026 - 11.00 am
- ODDO BHF RAISES ARM PRICE TARGET TO 500 (270) USD - 'OUTPERFORM'
- BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4200 PENCE - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 5000 (5200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 3300 (3400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 570 (590) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 105 (107) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ACG METALS PRICE TARGET TO 2300 (2100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4400 (3700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 190 PENCE - BERENBERG RAISES CORNISH METALS PRICE TARGET TO 151 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ECORA ROYALTIES PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 780 (630) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RAINBOW RARE EARTHS PRICE TARGET TO 52 (49) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 8200 (6600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 975 (918) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 174 (169) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VALTERRA PLATINUM TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 7100 (6400) PENCE - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 11900 (11700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 427 (401) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 738 (737) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4900 (4600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RATHBONES PRICE TARGET TO 1360 (1780) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 255 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - ROTHSCHILD & CO REDBURN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE TO 'NEUTRAL'
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