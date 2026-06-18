Das Hamburger Unternehmen 1KOMMA5° hat ein Finanzierungsprogramm mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro für private Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Wallboxen angekündigt. Das Angebot richtet sich an Eigenheimbesitzer in Deutschland und soll die Anschaffung dezentraler Energietechnik ohne hohe Anfangsinvestitionen ermöglichen. Nach Angaben von 1KOMMA5° können Eigenheimbesitzer die Anlagen über monatliche Raten mit Laufzeiten von bis zu 25 Jahren finanzieren. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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