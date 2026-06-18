Zürich - Mehrere Kantonalbanken - die Basellandschaftliche Kantonalbank, die Basler Kantonalbank inklusive der Bank Cler AG, die St. Galler Kantonalbank AG und die Thurgauer Kantonalbank - arbeiten mit Avaloq zusammen, um die Mobile-Banking-Angebote für rund eine Million Kundinnen und Kunden in der Schweiz zu modernisieren. Die Initiative ist Teil einer engen Zusammenarbeit zwischen vier Kantonalbanken, innerhalb derer Technologiepartner gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab