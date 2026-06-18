© Foto: Avishek Das - SOPA Images via ZUMA Press WireEin Satz von Donald Trump reicht: Intel springt vorbörslich zeitweise um mehr als 9 Prozent. Der Grund ist eine angebliche US-Chip-Allianz mit Apple.Intel sorgt an der Wall Street für den nächsten Paukenschlag. Die Aktie des US-Chip-Herstellers legte am Donnerstag im vorbörslichen Handel zeitweise um mehr als 9 Prozent zu. Grund dafür war eine brisante Meldung, die US-Präsident Donald Trump auf Truth Social verbreitet hatte: Apple habe zugestimmt, mit Intel bei Design und Bau von Chips in den USA zusammenzuarbeiten. Für Intel wäre ein solcher Deal mehr als nur ein Auftrag. Er wäre ein politisches und technologisches Signal: Ausgerechnet Apple, einer der mächtigsten Namen der Tech-Welt, …
Enthaltene Werte: US0378331005,US4581401001Den vollständigen Artikel lesen
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