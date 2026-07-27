Quartalsberichte von Intel wussten in der Vergangenheit nicht immer zu überzeugen und glichen mitunter einer Wundertüte. Mit den Zahlen für das 1. Quartal 2026 wusste der Chipkonzern allerdings zu überzeugen. Die Börse feierte die Q1-Daten im April mit einem Kursfeuerwerk. Eine ähnliche Reaktion erhoffte man sich auch nach Bekanntgabe der Q2-Daten. Dem war allerdings nicht ganz so. Das Zahlenwerk wusste nicht vollumfänglich zu überzeugen. Schauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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