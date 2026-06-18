Check Wood-Käufe | Intel: Apple ist dabei, BE Semi: Prognoseerhöhung & Depot: 2 Käufe
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|Intel-Aktie steigt um 9 % nach Trumps Behauptung über Apple-Deal
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|Trump: Apple to partner with Intel on chip design
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|"Mit Apple anmelden" und "E-Mail-Adresse verbergen" bekommen einheitliche Domain
|12:47
|Intel Proliferates ~9% Pre-market as Trump Says Intel, Apple to Jointly Design and Manufacture Chips in US
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|SCHOCKMELDUNG bei Apple: 1,1% Verlust und das könnte erst der Anfang sein - Verpassen Sie das nicht!
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|Aktien Frankfurt: Dax scheitert erneut an 25.000-Punkte-Marke
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat es auch am Donnerstag nicht dauerhaft über die Marke von 25.000 Punkte geschafft. Hilfreich war die Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und dem Iran zur...
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|12:08
|AKTIEN IM FOKUS 2: Chip-Werte beflügelt von Trump-Tweet und BE Semiconductor
| (Neu: Aktuelle Kurse, weitere Details) FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Für die Aktien von Halbleiterherstellern ist es am Donnerstag entgegen der insgesamt eher trägen Aktienmärkte...
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|11:54
|Check Wood-Käufe | Intel: Apple ist dabei, BE Semi: Prognoseerhöhung & Depot: 2 Käufe
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|11:51
|Aktien Europa: EuroStoxx träge nach Rekord - Rohstoffwerte belasten London
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag weiter zugelegt und gleich zum Handelsbeginn erneut ein Rekordhoch erreicht. Gegen Mittag notierte der Leitindex der Eurozone aber...
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|10:21
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax testet erneut 25.000-Punkte-Marke
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat es auch am Donnerstag nicht dauerhaft über die Marke von 25.000 Punkte geschafft. Auch wenn die US-Währungshüter den Markt auf höhere Zinsen einstellten, startete...
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|Intel-Aktie steigt um 9 % nach Trumps Behauptung über Apple-Deal
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|12:35
|Wall St futures bounce back as US-Iran deal optimism balances hawkish Fed; Intel up
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|Intel im Höhenflug: 3,5% Plus und das könnte erst der Anfang sein - Was erfahrene Trader jetzt tun
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