Der Spielwarenhersteller ist ganz schön überzeugt von sich. Kein Wunder - die Einführung der Toniebox 2 war erfolgreich. Und daher will man auf der Erfolgsleiter weiter nach oben. Für 2026 peilt TONIES einen währungsbereinigten Umsatz von mehr als 760 Mio. Euro an bei einer bereinigten operativen Marge zwischen 9 und 11 %. Im letzten Jahr hatten die Erlöse bei 630 Mio. Euro gelegen, während die operative Marge bei 8,6 % lag. Bis 2030 dann soll sich der Umsatz auf mehr als 1,4 Mrd. Euro verdoppeln. Auch die Profitabilität will das Unternehmen weiter steigern: Die Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll sich mittelfristig auf 16 bis 18 % verbessern. Die neuen Mittelfristziele sind ehrgeizig, aber realistisch. Bis 2030 will TONIES in allen wichtigen Regionen der Welt vertreten sein. 2027 strebt das Management mindestens zwei weitere Markteintritte an. Da wollen wir mehr hören!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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