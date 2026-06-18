Paris / London / Zürich - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag weiter zugelegt und gleich zum Handelsbeginn erneut ein Rekordhoch erreicht. Gegen Mittag notierte der Leitindex der Eurozone aber nur noch 0,06 Prozent höher bei 6.304 Punkten. Ihn stützte die überwiegend freundliche Börsenentwicklung in Asien, wo der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi ebenfalls Bestmarken aufgestellt hatten. Für gute Stimmung sorgte, dass US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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