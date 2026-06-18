Die Kursrallye der Intel-Aktie ist immer noch nicht zu Ende. Am Donnerstagmorgen schießt die Aktie des Chipdinos um +9% in die Höhe und klettert damit auf ein neues Allzeithoch. Was treibt Intel immer weiter in den Kurshimmel und müssen Anleger bald mit einem Kursrücksetzer rechnen? Drei massive Kurskatalysatoren Die Intel-Aktie profitiert zur Wochenmitte von gleich drei massiven Kurskatalysatoren: einem technologischen Meilenstein, Gerüchten über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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