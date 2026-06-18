Die erneuerbaren Energien haben in Deutschland 2024 erstmals mehr als 20 Prozent des Primärenergieverbrauchs gedeckt. Nach aktuellen Berechnungen der AG Energiebilanzen stieg ihr Anteil 2025 auf knapp 21 Prozent. Gleichzeitig zeigen unterschiedliche Bezugsgrößen, dass die Bewertung des Beitrags der Erneuerbaren je nach statistischer Methode variieren kann. Erneuerbare Energien erreichten nach Angaben der AG Energiebilanzen im Jahr 2024 erstmals einen Anteil von mehr als 20 Prozent am deutschen Primärenergieverbrauch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver