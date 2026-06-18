Madrid - Real Madrid hat sich mit Ibrahima Konate auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Der spanische Rekordmeister bestätigte die Einigung mit Konate bis zum 30. Juni 2030.



Der französische Innenverteidiger verlässt den FC Liverpool damit nach gescheiterten Vertragsverhandlungen ablösefrei. Grund waren Berichten zufolge unterschiedliche Vorstellungen über seine sportliche Bewertung und Gehaltsforderungen.



Konate, der mit Frankreich an der Weltmeisterschaft 2026 teilnimmt, war 2021 für umgerechnet 35 Millionen Pfund von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt. Sein Vertrag lief über fünf Jahre.



Für Liverpool absolvierte er 183 Pflichtspiele und gewann die Premier League, den FA Cup sowie zweimal den Ligapokal.



Der Abwehrspieler hatte sich kürzlich enttäuscht darüber gezeigt, sich nicht von den Liverpool-Fans verabschieden zu können. Das letzte Saisonspiel gegen Brentford am 24. Mai sei sein letztes im Liverpool-Trikot gewesen, ohne dass er dies zu dem Zeitpunkt gewusst habe.



Der Wechsel zu Real Madrid erfolgt, nachdem der Klub José Mourinho für eine zweite Amtszeit als Trainer verpflichtet hat. Neben Konate stoßen in diesem Sommer auch Bernardo Silva und Marc Cucurella zu den Königlichen. Der 31-jährige Portugiese Silva kommt ebenfalls ablösefrei von Manchester City. Cucurella wechselt für umgerechnet 52 Millionen Pfund vom FC Chelsea zu Real Madrid.





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