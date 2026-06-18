Frankfurt/Main - Der Dax hat am Donnerstag seine anfänglichen Gewinne bis zum Mittag teilweise wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.975 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Auch am heutigen Handelstag erweist sich die Marke von 25.000 Punkten für den Dax als eine nur schwer zu überwindende Hürde", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Der Index werde von einem anhaltenden Verkaufsdruck bei den Autobauern und den Aktien aus den zyklischen Branchen belastet. Gesucht würden dagegen die Aktien von Infineon, Siemens Energy, Airbus und MTU Aero.



Insgesamt hielten sich allerdings die Handelsaktivitäten eher in Grenzen, und es zeichne sich bereits sowohl durch die abnehmende Volatilität als auch im Handelsvolumen ein potenzielles Sommerloch ab. "Zeit zum Luftholen wurde den Investoren auch von der geopolitischen Front gegeben. Für die kommenden 60 Tage Waffenruhe im Nahen Osten könnte es damit ruhiger an den Finanzmärkten zugehen."



"Die Schweizer Nationalbank hat ihren Leitzins bei null Prozent belassen und sieht keine Inflationsgefahren und Risiken einer zukünftigen Preisinstabilität. Der Aktienmarkt reagiert allerdings kaum auf die erwarteten Nachrichten und tendiert weiterhin seitwärts", sagte Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1469 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8719 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.267 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,61 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 77,83 US-Dollar, das waren 172 Cent oder 2,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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