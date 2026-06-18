ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei einem Besuch von Investoren beim Entwicklungsstandort von Symrise im bayerischen Nördlingen sei die Stimmung gut gewesen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den anwesenden Managern dargelegte geschäftliche Dynamik stärke die Zuversicht, dass der Hersteller von Duft- und Aromastoffen die Jahresziele erreicht./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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